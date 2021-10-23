В Днепропетровской области спасатели спустили беременную с дерева

Женщина оказалась на дереве и не смогла спуститься самостоятельно / Фото: Коллаж: Сегодня
На Днепропетровщине сотрудники ГСЧС спустили с дерева беременную женщину. Как она оказалась на дереве – пока неизвестно.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области.
Почти ежедневно спасатели снимают с деревьев кошек, и это уже привычная ситуация. Однако сегодняшний вызов, который поступил спасателям, не мог не озадачить.
"Так, в городе Никополь, в помощи нуждалась женщина 1993 года рождения, которая находилась на дереве на уровне 4-го этажа, и не могла самостоятельно спуститься вниз. Как оказалось, она – многодетная мать и, по словам самой потерпевшей, беременна", – говорится в сообщении.
Спасатели спустили женщину из дерева, что же стало причиной ее действий – неизвестно.
Спасатели снимают людей отовсюду
Скоро зима и спасателям добавится работы. Очень часто людей приходится спасать в горах.
Например, ранее на одном из карпатских горнолыжных курортов в поселке Славском Львовской области на канатной дороге остановился кресельный подъемник. На нем находилось 74 человека.
Читайте также:
- в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры. Специалисты без применения аварийно-спасательного инструмента аккуратно вытащили ножку ребенка. Во время оказания помощи спасатели смазали ногу подсолнечным маслом. Ребенок в госпитализации не нуждался.
- в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом пришел воровать кабель.