В Днепропетровской области в ДТП с самосвалом погибли люди (фото)

Сотрудники ГСЧС достали тела из машины. Фото: ГСЧС

На трассе Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, рядом с селом Могилев, произошла смертельная авария, в которой погибли четыре человека.

Полицейские устанавливают все детали происшествия. Фото: ГСЧС

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на месте происшествия спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение между автомобилем Toyota RAV4 и специализированным грузовым самосвалом Ford Cargo 4142D.

Сотрудники ГСЧС достали тела из машины. Фото: ГСЧС Реклама

В аварии погибли четыре человека: женщины 1997 и 1992 годов рождения, а также мужчины 1961 и 1984 годов рождения.

Сотрудники ГСЧС достали тела из машины. Полицейские устанавливают все детали происшествия.

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