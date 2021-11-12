В Днепропетровской области задержали педофила из России: что ему грозит

В Украине часто задерживают педофилов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепропетровской области задержали гражданина России, которого подозревают в сексуальном насилии ребенка. Злоумышленника вернули на родину.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

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Как стало известно, правоохранительные органы России и Интерпол разыскивали мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении ребенка.

Преступник скрывался от правоохранителей в Днепропетровской области. Его задержали и экстрадировали на родину.

"Днепропетровской областной прокуратурой обеспечена фактическая передача компетентным органам Российской Федерации гражданина этого государства и Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении малолетнего лица", — отметили в ведомстве.

В Украине запустили реестр педофилов. Фото: коллаж "Сегодня"

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Сексуальное насилие над детьми в Украине

В среднем до 80% случаев насилуют детей взрослые, которых они знают. Из них около 40% – очень близкие к ребенку родственники или родители. О 90% преступлений никогда не сообщают в полицию.

Почему дети молчат

Причины молчания детей самые разные:

страх или стыд;

недоверие родителей к словам ребенка;

страх ребенка потерять близкого взрослого, который заботится и часто дарит подарки;

зависимость семьи от педофила.

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