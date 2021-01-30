В "ДНР" с понедельника начинают вакцинацию от COVID-19 российской "Спутник V" – СМИ

Вакцина 30 января прибыла из России на оккупированную территорию

На оккупированную часть Донбасса, в так называемую "Донецкую народную республику" доставили вакцину от COVID-19 российского производства "Спутник V".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в "таможне ДНР".

По информации агентства, вакцинацию в "ДНР" намерены начать с 1 февраля.

"Вакцина вот в эти минуты заехала в республику. Вакцинация начнется с определенных ранее категорий в понедельник-вторник", – рассказал собеседник издания.

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Отмечается, что главари "ДНР" обещают вакцинировать в первую очередь сотрудников образовательных и медицинских учреждений.

Оккупационные "власти" так называемой "Луганской народной республики" также ранее заявляли, что ожидают в январе вакцину от COVID-19 из России "Спутник V".

Напомним, по словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, жители временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей смогут вакцинироваться против коронавируса на контрольных пунктах въезда-выезда.