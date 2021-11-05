В Донецке создали копию куклы-убийцы из "Игры в кальмара" (фото, видео)

В Донецке создали куклу из легендарного сериала. Фото: коллаж "Сегодня"
В Донецке создали копию известной куклы из популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". В Сети предлагают поставить ее на площади Ленина или КПП на границе с Россией.
Об этом пишет издание APnews.
Что известно о статуи?
Где именно будет установлена кукла и кто заказчик – пока неизвестно. Известно, что статую соорудило местное предприятие "Продвижение", получив частный заказ.
Реакция Сети
Жители Донецка предлагают поставить статую куклы на площади Ленина или КПП на границе с Россией:
- "Вместо Ленина на площади поставят, и будем ежедневно играть";
- "На Успенке. На въезд. Чтобы очередь не двигалась",
- "Скорее всего, на каждом КПП с РФ".
Кроме того, некоторые местные жители уверяют, что на оккупированном Донбассе продолжается эта самая "игра в кальмара".
- "Вся жизнь в "ДНР" – это игра в кальмара, только и выживаем, как можем";
- "У нас уже 7 лет идет игра в кальмара".
Что значит кукла в сериале "Игра в кальмара"?
В одной из серий "Игры в кальмары" участники на смерть играли в игру с куклой. Они должны были добежать до финишной линии, пока огромная кукла, стоя спиной к ним, считала от 1 до 5. Когда она умолкала и оборачивалась, глаза-камеры начинали фиксировать малейшее движение. В этот момент участники должны были замирать. В противном же случае – каждого, чье движение зафиксирует камера, убивали.
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