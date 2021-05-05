В Донецкой области мужчина подорвался на кладбище

После взрыва с кладбища эвакуировали людей и обследовали территорию – предварительно, взрывчатка самодельная

В Верхнеторецком Донецкой области во время уборки на кладбище произошел взрыв. В результате погиб мужчина. Его жена, которая была рядом, не пострадала.

Об этом сообщили в МВД.

С кладбища эвакуировали людей, территорию обследовали специалисты. По предварительным данным взрывотехников, на месте сработало самодельное взрывное устройство.

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Данные внесли в Единый реестр досудебных расследований. Теперь полиция будет выяснять, откуда на кладбище взялась взрывчатка.

Напомним, ранее во временно оккупированном Донецке произошел взрыв в высотке на улице Челюскинцев.Рвануло на третьем этаже. В огне погибли два человека.

Кроме того, в Херсонской области во двор депутата горсовета бросили гранату. Во время взрыва семья заявителя находилась внутри жилища.