В Донецкой области мужчина поджег сожительницу и пытался сжечь полицейских

На поджог мужчина решился во время семейной ссоры. Коллаж "Сегодня"

В Донецкой области 36-летний мужчина поджег свою сожительницу, а во время задержания пытался сжечь и полицейских.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Следователи установили, что во время семейной ссоры мужчина облил легковоспламеняющимся веществом и поджег свою сожительницу. Женщину госпитализировали с ожогами в больницу.

На место выехали правоохранители, чтобы задержать злоумышленника. Однако мужчина пытался и их поджечь.

В полиции открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство". Нарушителю скоро объявят меру пресечения – содержание под стражей.

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В 2020 году за домашнее насилие осудили 921 украинца

В Украине в 2020 году за домашнее насилие осудили 921 человека. В 2019-м таких приговоров было вчетверо меньше – 225.

В прошлом году в судах на рассмотрении находились 1877 производств по домашнему насилию. Годом ранее, в 2019-м, таких дел было втрое меньше – 626.

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