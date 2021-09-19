На Донбассе нашли мертвыми пропавших брата и сестру

Двух малолетних детей нашли мертвыми в старом сундуке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области, где недавно подростки убили двух мужчин, в селе Никольское Волновахского района при загадочных обстоятельствах исчезли 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. Правоохранители обнаружили мертвых детей в старом сундуке в их доме.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Детали инцидента

В субботу, 18 сентября, в 18:30 в полицию поступило сообщение от 41-летней женщины. Заявительница рассказала, что в 4:30 вместе с мужем уехала работать, оставив детей дома. Когда родители вернулись, то несовершеннолетних не было. Ранее они из дома не убегали. По информации полиции, семья состояла на учете в социальных службах. С родителями детей проводили беседы о недопущении злоупотребления алкоголем и надлежащего воспитания детей.

Как искали детей

К поиску пропавших были привлечены правоохранители, кинологи, автопатрули, наряды на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах. Правоохранители опрашивали соседей и жителей села, проверяли заброшенные и нежилые дома, недострои, водоемы и лесополосы.

Брата и сестру живыми найти не удалось...

Во время осмотра полицейскими дома, детей нашли в старом сундуке без признаков жизни. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция рассматривает все версии о гибели брата и сестры. Предварительная правовая квалификация — п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В Донецкой области двоих детей нашли мертвыми в старом сундуке / Фото: руководитель полиции Донецкой области Артем Кисько

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