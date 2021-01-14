В ДТП на трассе Киев – Чоп насмерть разбились два человека, еще двое – в больнице (фото)

Водитель не справился с управлением авто

В Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Как выяснили правоохранители, инцидент случился около 1:00 ночи вблизи поселка Гоща. 31-летний львовянин за рулем Audi А5 превысил скорость, но не учел дорожной обстановки. Он вылетел с дороги и врезался в металлический отбойник.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Пассажира, родного брата-ровесника, пытались спасти медики "скорой", но безрезультатно.

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Еще две пассажирки Audi А5, 27-летние жительницы Львова, доставлены в больницу. Сейчас они с различными нетяжелыми травмами находятся в нейрохирургическом отделении Ровенской центральной городской больницы.

По факту ДТП полицейские начали уголовное производство.

/ Фото: Нацполиция

Напомним, ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.

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