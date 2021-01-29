В ДТП на трассе Киев – Чоп погиб мужчина и 2-летняя девочка, еще трое в больнице (фото)

Под Львовом произошло ДТП. В результате два человека погибли, еще трое травмированы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что инцидент случился на автодороге Киев – Чоп вблизи села Бережаны Пустомытовского района. Предварительно установлено, что водитель Skoda выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ВАЗ-2111.

Вследствие ДТП погиб водитель ВАЗ и двухлетняя девочка. Также пострадали водитель Skoda и два пассажира ВАЗа, их госпитализировали.

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Водителя иномарки задержали. По данному факту следователи открыли уголовное производство. Если виновным окажется водитель Skoda, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области в ДТП попали грузовик и карета скорой помощи. В результате госпитализировали ребенка и двух взрослых.

Кроме того, в Днепре авто вылетело с дороги и врезалось в заправку.