В ДТП под Полтавой погибла съемочная группа телеканала (фото)

ДТП под Полтавой, фото: Нацполиция
В четверг, 13 мая, в Полтавской области у села Гайово в результате столкновения грузовика и легковушки произошло ДТП – погибла съемочная группа телеканала.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Авария случилась на автодороге Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днепр, погибли водитель и пассажир автомобиля Toyota, которые работали журналистами на одном из украинских телеканалов.
ДТП под Полтавой, фото: Нацполиция
По информации местных СМИ, в ДТП разбилась съемочная группа телеканала НТН – Владимир Непейпиво и Константин Худолий.
Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
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