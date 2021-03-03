В двух "красных областях" проходят акции протеста: что требуют (фото и видео)

В Житомирской и Ивано-Франковской областях, которые попали в "красную зону" карантина, начались протесты. Люди требуют разрешить им работать.

Об этом сообщает "Житомир.info".

Так, в Житомире на площади Королева под стены облгосадминистрации вышли на митинг предприниматели. Они выступают за работу во время усиленного карантина с соблюдением всех норм.

На акцию приехали жители Чуднова, Бердичева и Андрушевки.

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Также протестуют и в Ивано-Франковской области. "Пик" пишет, что требования людей те же самые.

Прикарпатские предприниматели обратились в городской совет с требованием подать иск в суд и на заседании сессии обратиться к президенту и правительству.

К протестующим вышел первый заместитель главы Ивано-Франковской ОГА Андрей Ярмольский. Он заверил людей, что вопрос о компенсации за вынужденный простой является "номером один" и обрабатывается.

Также в этот день акция протеста проходит в Черновцах. Под зданием областной государственной администрации тоже собрались предприниматели.