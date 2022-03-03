В Энергодаре идут сильные обстрелы: оккупанты уже возле АЭС (видео)

Оккупанты стреляют возле АЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреливают Энергодар, военные почти возле атомной электростанции.

Об этом сообщили сайту "Сегодня".

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"Во всей округе трясутся окна. Люди в шоке. МАГАТЭ до сих пор молчит", – рассказали очевидцы.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram написал, что колонна техники РФ отправилась в направлении атомной электростанции.

"Колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции. В городе слышны громкие выстрелы, которые раздаются с той стороны!" – сказал Орлов.

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Отметим, что в Энергодаре находится Запорожская АЭС. Она является самой большой АЭС в Европе.

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