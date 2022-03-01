В Харькове оккупанты обстреляли две многоэтажки: есть пострадавшие

К счастью, погибших нет/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"

В Харькове после обстрела оккупантов подверглись разрушениям верхние этажи двух жилых 16-этажных домов. К счастью, без погибших.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"28 февраля во время обстрелов подверглись разрушениям верхние этажи двух жилых 16-этажных домов на ул. Кольцевой. Из двух домов были эвакуированы 35 человек. 8 человек были травмированы", — говорится в сообщении.

К эвакуационным работам было привлечено 8 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

Россия терпит потери

Украинские защитники продолжают методически уничтожать врага. На этот раз нашим военным помогли Байрактары.

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Под Лебедином Сумской области украинские военные с помощью Байрактаров уничтожили технику оккупантов – 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов. Украинские бойцы дают достойный отпор врагу.

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