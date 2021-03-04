В Харькове депутат облсовета отказался говорить на украинском: его могут исключить из фракции

В Харькове во время сессии областного совета депутат от "Европейской солидарности" Александр Дорошенко отказался перейти на украинский язык. Теперь "ЕС" рассмотрит вопрос об исключении мужчины из фракции.

Об этом сообщили на странице политсилы в Facebook.

Так, Дорошенко выступил за сокращение численности Департамента агропромышленного развития. После этого один из депутатов попросил его перейти на государственный язык.

"Я буду говорить на том языке, на котором я лучше и увереннее себя чувствую", - ответил Дорошенко.

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После инцидента местная организация "Европейской солидарности" объявила депутату выговор. Также депутата могут исключить из фракции за нарушение Закона о языке.

Напомним, ранее в Николаеве депутаты отказались говорить на украинском языке и мэр Сенкевич переводил их речь .

Кроме того, в Одессе клиентка магазина устроила скандал из-за сервиса на украинском.