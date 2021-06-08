В Харькове дорожники кладут асфальт прямо под ливнем (видео)

Много городских улиц оказались затопленными, машины передвигаются "вплавь", а дорожные службы кладут асфальт

Грузовик с асфальтом. Фото: t.me/h_saltovka

Пока Харьков заливает мощный ливень, дорожные службы кладут асфальт.

Очевидцы засняли грузовик, у которого идет пар из кузова и опубликовали в Сети. По словам горожан, такие испарения идут от раскаленного асфальта, которым сейчас укладывают много дорог в городе.

Грузовик с асфальтом. Фото: t.me/h_saltovka

Также на видео попало как укладывают асфальт на одной из улиц города под проливным дождем.

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"Асфальт, которого мы заслуживаем", – говорится в подписи к видео.

Напомним, ранее ливень затопил Днепр. Автомобили с трудом передвигались из-за глубоких луж, а горожане устроили развлечения на воде.

Кроме того, Украину снова накроет циклон, который принесет в ближайшие дни дожди, грозы, местами даже град. Но, несмотря на непогоду, будет достаточно комфортная температура в 20-25 градусов.