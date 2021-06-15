В Харькове дорожники купят иномарку за 1 млн грн с защитой от ям на асфальте

Авто Skoda Karoq. Фото: Википедия
Государственное предприятие "Дороги Харьковщины" объявило закупку автомобиля Skoda Karoq или его эквивалента в системе "Прозорро". Ожидаемая стоимость авто – 906 тысяч гривен.
Об этом пишет "Depo.Харьков".
Аукцион запланирован на 2 июля. Победитель должен поставить автомобиль до июня 2022 года.
Авто Skoda Karoq. Фото: Википедия
В документе указано, что машина должна быть 2021 выпуска, цвета серый металлик. В авто должен быть так называемый "пакет "плохие дороги".
"Дороги Харьковщины" – балансодержатель дорог местного значения.
Пакет "Плохие дороги" – это "заводской тюнинг" машины под условия использования. В таких авто чаще всего увеличен на 20 – 30 мм дорожный просвет и, как правило, усилены основные элементы подвески.
Тем временем в Киеве предлагают запретить проводить ремонтные работы на автомобильных дорогах в рабочие и выходные дни в промежуток времени с 7:00 до 20:00.
Также мы писали, что в Харькове обновят окружную дорогу.
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