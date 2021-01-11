В Харькове двое копов попались на краже кабеля (фото)

В Харькове разоблачили преступную группу, в которую входили патрульный и сотрудник конвойной службы, на кражах магистральных кабелей связи и спецсвязи.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, следователи ГБР вручили подозрения четырем участникам группы. За 10 месяцев 2020 зафиксировано 19 фактов краж балансного кабеля.
Злоумышленников задержали около полуночи на одной из улиц Харькова: они сломали крышку смотрового люка в хранилище магистральных линий связи, заготовленным инструментом перекусили кабель и поместили его в автомобиль, на котором приехали.
Суд отправил сотрудника конвойной службы на круглосуточный домашний арест, его коллегу из патрульной полиции и двух других участников группы – под ночной домашний арест.
За совершенные действия задержанным грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Днепре бывший коп на элитном внедорожнике воровал кабель.
Также напомним, в Киеве задержали воров, укравших 80 метров кабеля правительственной связи. Похитителями оказались молодая женщина и двое иностранцев.
Новости на эту же тему: