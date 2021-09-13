В Харькове годовалая девочка выпала из окна 3 этажа

В Харькове из окна дома, расположенного в Индустриальном парке, выпала годовалая девочка. В полиции открыли уголовное дело за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Об этом сообщает ​отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Что с ребенком

Инцидент произошел 12 сентября. По предварительным данным, родители оставили девочку под присмотром своих знакомых. Около 20:00 она выпала из окна кухни. Малышку отвезли в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Максимальное наказание предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Реклама

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщали ранее, 19 июня в Киеве из окна девятого этажа выпала двухлетняя девочка. ЧП произошло в Святошинском районе столицы, на улице Феодоры Пушиной. Ребенок оперся об москитную сетку и упал с высоты. Увы, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, ребенок погиб.

Напомним, в Черкассах 4-летний мальчик наклонился из окна и бросал игрушки, чтобы привлечь к себе внимание. Мать Зинаида Мостовая оставила малыша без присмотра, а вернулась домой под наркотиками.