В Харькове горе-матери, которая воспитывала детей в полной антисанитарии, грозит срок

В Харькове правоохранители открыли уголовное производство по факту невыполнения обязанностей по уходу за детьми, которые жили в мусоре среди тараканов.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. 2-летнего мальчика и 6-летнюю девочку полицейские изъяли 26 января и направили в детскую больницу.

В семье также проживала и 11-летняя девочка. В полицию поступали письма из Управления образования Шевченковского района Харькова о том, что ребенок не ходит в школу. Ее забрали работники соцслужб ранее.

По словам начальника сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №3 Богдана Папалина, в квартире отсутствует водоснабжение и водоотведение.

"Дети жили в антисанитарных, опасных для жизни условиях, лестницы от подъезда в квартиру завалены мусором, помещение кишит тараканами и крысами. Соседи рассказали, что семья удерживает пятерых собак, которых никогда не выгуливают на улице", – говорится в сообщении.

Реклама

Также сообщается, что в тот же день, когда полицейские забрали у женщины 11-летнюю дочь, коммунальщики вывезли оттуда мусор.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Днепре ранее адекватная женщина превратила дом в свалку, а семерых детей кормит объедками.

Также напомним, в Киеве из пьющей семьи забрали двухлетнего ребенка.