Трагедия в Харькове. В пожаре в доме престарелых погибли 15 человек (фото и видео)

В Харькове начался масштабный пожар в доме, переоборудованном под дом престарелых. По предварительным данным, 15 человек погибли, еще пять пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что пожар начался в 15:03 в на ул. Нижняя Гиевская в двухэтажном жилом доме на втором этаже. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек. Площадь пожара составляет 100 кв.

На месте работают 28 спасателей и 7 ед. техники.

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Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Напомним, ранее в Одесской области горел частный дом. Погибли двое малолетних детей.