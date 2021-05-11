В Харькове горит многоэтажка: владелицу квартиры эвакуировали (видео)

Пожар на улице Танкопия 3-1 горит квартира в жилом многоэтажном доме, какая ситуация там сейчас

В Харькове начался пожар в многоэтажном жилом доме на улице Танкопия 3-1. На месте уже находятся пожарные.

Об этом сообщает "Труха Харьков".

Отмечается, что огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже. Из помещения с помощью лестницы спасатели эвакуировали пожилую женщину. Информации о ее состоянии пока нет.

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Видео: Труха

По состоянию на 18:20 пожар локализовали.

Видео: Труха

Напомним, в Киеве 11 мая произошел крупный пожар в Соломенском районе. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Кроме того, сообщалось, что в Виннице 6 мая загорелся офисный центр. Предварительная причина – неисправность проводки. На месте происшествия обнаружили труп. Предварительно погибла 21-летняя женщина, которая там снимала офис.