В Харькове испортили почти 10 тыс. доз вакцины Pfizer (видео)

Областные власти обещают, что колоть препарат, который транспортировался с нарушением температурного режима, никому не будут

Испорченная вакцина Pfizer / коллаж "Сегодня"

На складе в Харькове зафиксировали, что при транспортировке двух контейнеров с вакциной Pfizer (9360 доз) для Харьковской области была нарушена холодовая цепь, поэтому они теперь непригодны к использованию.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Харьковской областной госадминистрации.

"30 июня 2021 года ГП "Укрмедпостач" поставили в КП ХОР "Областной аптечный склад" 21 тыс. 600 доз вакцины Comirnaty/Pfizer. При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз)", – говорится в сообщении.

Информация была обнародована после того, как в Сеть попало видео, на котором зафиксировано данное нарушение.

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Как объяснили в ХОГА, получение каждой партии, поступающей на склад, фиксируется на видео, которое затем направляется в ГП "Укрмедпостач" и 1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП "Укрмедпостач" и в Министерство здравоохранения Украины.

Власти утверждают, что испорченным препаратом никого не вакцинировали и не собираются.

"Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедпостач". Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Напомним, в центрах массовой вакцинации будут использовать антиковидную вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech, поставки которой ожидаются в ближайшее время.

Мы также писали, что Министерство здравоохранения инициировало расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, что делать категорически запрещено.