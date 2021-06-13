Избивший в Харькове девочку подросток извинился перед пострадавшей и "всем народом Украины" (видео)

Таранику за избиение Елизаветы Терещенко грозит до пяти лет тюрьмы – отец надеется договориться с семьей пострадавшей

Фото: коллаж "Сегодня"

16-летний Александр Тараник, который в Харькове жестоко избил 14-летнюю девочку и сломал ей нос, записал видеообращение, в котором извиняется перед своей жертвой.

Об этом сообщает "ТРУХА.Харьков".

"Прошу прощения перед Елизаветой Терещенко за мой поступок, который я совершил. Также хочу попросить прощения перед ее родителями за то, что я не был вправе вообще трогать их ребенка", – сказал парень в видео.

Подросток, также, извинился перед всеми украинцами и заявил, что такого больше никогда не повторится в его жизни.

"Извините меня, пожалуйста", - резюмировал Тараник.

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Напомним, что Тараник избил девушку вечером 11 июня. В Сети появилось видео, на котором видно, как он бьет ее руками и ногами. Что стало причиной такого поведения, неизвестно. Пользователей Сети также возмутило, что за расправой наблюдала компания подростков, но никто даже не попытался помочь пострадавшей.

Вчера, 12 июня, вместе с отцом он побывал в полиции, где дал показания. За содеянное подростку грозит до 5 лет тюрьмы, а его отец надеется, что с семьей девочки удастся договориться.

Ранее мы сообщали, что в Слобожанском Днепропетровской области местный житель избил девятилетнего мальчика на детской площадке. Дело уже направили на рассмотрение в суд.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области мужчина избил четырехлетнего мальчика. У ребенка страшные гематомы и сотрясение мозга.

Кроме того, в Днепре мужчина залез в чужой дом через окно и избил ребенка. Он с награбленным скрылся с места преступления. Подозреваемого уже арестовали.