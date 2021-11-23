В Харькове массово увольняются полицейские: что происходит

Основная причина увольнения — низкая зарплата/Коллаж: Сегодня

В Харькове массово начали увольняться патрульные полицейские. Это может спровоцировать жесткую нехватку правоохранителей.

Об этом сообщает Newsroom.

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Количество патрульных уменьшилось

Как рассказала начальница Управления патрульной полицией в Харьковской области Елена Стрижак, за 10 месяцев этого года уволилось в полтора раза больше патрульных, чем за целый 2020 год. А к концу 2021 года их может стать еще больше.

"У меня растет некомплект. С нового года мы столкнемся с ситуацией, когда будет стоять здание управления, транспортные средства, но не будет сотрудников полиции", — отметила Стрижак.

Причина увольнения

Елена Стрижак назвала основной причиной увольнений низкую зарплату. По информации сайта Нацполиции она составляет 13 200 гривен. Сейчас Харьков патрулируют 52 экипажа на автомобилях, однако их количество может уменьшиться.

В Одесской области полицейского уволили в первый день работы

В Доброславе Одесской области полковника полиции Владимира Панченко задержали 19 ноября по подозрению в получении взятки. Наручники на офицера надели в тот день, когда его утвердили в должности начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2.

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По данным СМИ, до этого почти месяц полицейский был временным исполняющим обязанности. Следователи выяснили, что Панченко требовал и получил 4 тысячи долларов США за закрытие уголовного производства по факту подделки документов.

Задержали подозреваемого на 23-м км автодороги Одесса – Южный сотрудники ГБР и СБУ. В помещении отдела полиции провели обыски.

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