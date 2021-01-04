В Харькове мужчина ударил ногой кассира по лицу: ему отплатили той же монетой (видео)

В Харькове посетитель магазина ударил девушку-кассира с ноги по лицу. Люди совершили над ним самосуд.
Соответствующие видео опубликовал местный Telegram-канал "Харьков 1654".
Отмечается, что нарушителя якобы зовут Костя Красильников. На записи видно, как в магазине он ногой ударил по лицу женщину, которая в тот момент нагнулась, что бы что-то поднять. После удара пострадавшая сразу ушла, а с нарушителем разбирался охранник.
Однако на защиту женщины стали другие мужчины. Они поймали нападавшего, заставили так же наклониться и предоставили пострадавшей ударить его ногой по голове. На видео видно, что на этом пострадавшая не собиралась останавливаться. После удара она еще несколько раз пыталась отомстить обидчику.
Напомним, ранее мы писали, как из-за новогодних скидок украинцы дрались и давили друг друга в очередях.
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