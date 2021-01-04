В Харькове мужчина ударил ногой кассира по лицу: ему отплатили той же монетой (видео)

В Харькове посетитель магазина ударил девушку-кассира с ноги по лицу. Люди совершили над ним самосуд.

Соответствующие видео опубликовал местный Telegram-канал "Харьков 1654".

Отмечается, что нарушителя якобы зовут Костя Красильников. На записи видно, как в магазине он ногой ударил по лицу женщину, которая в тот момент нагнулась, что бы что-то поднять. После удара пострадавшая сразу ушла, а с нарушителем разбирался охранник.

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Видео: "Харьков 1654"

Однако на защиту женщины стали другие мужчины. Они поймали нападавшего, заставили так же наклониться и предоставили пострадавшей ударить его ногой по голове. На видео видно, что на этом пострадавшая не собиралась останавливаться. После удара она еще несколько раз пыталась отомстить обидчику.

Видео: "Харьков 1654"

Напомним, ранее мы писали, как из-за новогодних скидок украинцы дрались и давили друг друга в очередях.