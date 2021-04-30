В Харькове мужчина выстрелил в двух человек: поссорились в очереди (фото, видео)

Фото: Харьков 1654
В Харькове на проспекте Архитектора Алешина произошла стрельба. В результате двое мужчин получили травмы, их госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители установили, что мужчины начали ссориться, когда стояли в очереди в буфет. Тогда 34-летний мужчина достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в двух человек. Их с ранами госпитализировали.
Фото: Харьков 1654
Как пишет "Суспильне", директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал, что у одного человека ранения в голову и ноги, у другого — в живот и грудь. Ранения непроникающие.
Правоохранители изъяли доказательства и направили на экспертизу. По факту хулиганства скоро начнут производство.
Напомним, ранее в Николаеве подросток застрелил мужчину.На преступление пошел якобы из-за мести за события 15-летней давности.
Также сообщалось, что в Николаевской области неизвестный пытался убить военного.
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