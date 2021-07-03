В Харькове мужчина заблокировал движение электричек (фото)

Задержанный в автомобиле правоохранителей. Фото: ГУНП
В Основянском районе Харькова мужчина по ограждению залез на крышу железнодорожной платформы и начал кричать. На одном из путей движение транспорта было остановлено на три часа.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 3 июля около 5 утра. В полицию поступило сообщение о том, что на улице Вернадского между продавщицей магазина и 30-летним мужчиной возникла ссора, в ходе которой последний палкой ударил женщину по руке. После этого он полез на крышу платформы.
На место происшествия выезжали правоохранители. Они выяснили, что 30-летний мужчина неоднократно судим за кражи, отбывал длительный срок наказания и накануне был освобожден условно-досрочно.
Читайте также: Прыгал на капот и бросался под машины. В Сумах неадекват устроил "шоу" (видео)
В ходе переговоров начальник отдела полиции уговорил правонарушителя спуститься с крыши. Движение электротранспорта восстановили через три часа.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений отдела полиции №1 ХРУП №1. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.
Ранее мы сообщали, что пассажир поезда Киев – Трускавец устроил погром в купе.
Также напомним, в Мариуполе мужчина разнес топором кассы супермаркета из-за маски.
Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:
Новости на эту же тему: