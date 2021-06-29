В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами (фото)

На вызов прибыли спасатели 27-й Государственной пожарно-спасательной части . Фото: ГСЧС
В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Происшествие случилось на проспекте Жуковского.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На вызов прибыли спасатели 27-й Государственной пожарно-спасательной части . Фото: ГСЧС
Когда водитель микроавтобуса I-VAN заметил огонь, он выпустил пассажиров и сам выпрыгнул из кабины.
На момент прибытия пожарных 27-й Государственной пожарно-спасательной части площадь пожара составляла около 15 "квадратов".
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Пожар в микроавтобусе ликвидировали. К счастью, пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в Харькове на ходу загорелась маршрутка. Транспортное средство полностью сгорело.
Также напомним, в Одессе загорелась маршрутка с пассажирами.
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