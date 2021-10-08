В Харькове на легализации иностранцев наладили "бизнес": как работала схема и причем тут украинки

Мужчине уже сообщили о подозрении / Коллаж "Сегодня"

В Харькове 43-летний иранец за деньги незаконно переправлял земляков через государственную границу Украины в пунктах пропуска. "Бизнес" иностранца выкрыли.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Подробности

Злоумышленник оформлял фиктивные браки между иранцами и украинками. Таким образом, иностранцы получали долгосрочные визы и в дальнейшем легализировались на территории Украины – получали вид на жительство.

Наказание

Иностранцу сообщили о подозрении. Мужчине грозит лишение свободы от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Не первый случай

Злоумышленник и его знакомый – 35-летний житель Киевской области– подыскивал гражданок Украины в кругу своих друзей. Среди них те, что имеют семейное положение незамужних и находятся в трудном материальном положении. И девушки соглашались на оформление фиктивных браков с неизвестными иностранцами.

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