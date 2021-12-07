В Харькове на подростка упала бетонная плита – в каком он состоянии

На подростка упала плита. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове на 17-летнего парня упала бетонная плита, когда он играл в заброшенном здании. Подростка госпитализировали в больницу с полной травматической ампутацией всех пальцев правой стопы.

Об этом сообщили в Харьковской областной детской больнице 1.

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Детали ЧП

Как стало известно, в больницу был госпитализирован мальчик 17-ти лет с полной травматической ампутацией всех пальцев правой стопы.

На ногу ребенку упала бетонная плита, когда он играл в заброшенном здании.

Для сохранения опороспособности стопы бригада врачей сделала операцию – пластику итальянским средством по восстановлению кожаной поверхности ступни.

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Благодаря данному методу в дальнейшем подросток сможет ходить самостоятельно.

Подобные случаи

В Хмельницком бетонная плита упала на подростков, которые играли в гаражном кооперативе. 11-летний мальчик скончался на месте, у его товарища – черепно-мозговая травма и ушиб позвоночника.

Также в Нежине Черниговской области трое детей погибли в результате обрушения бетонной плиты.

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