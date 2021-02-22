В Харькове на пороге супермаркета застрелили человека (фото)

В Харькове на пороге супермаркета застрелили человека. Событие произошло на улице Отакара Яроша, возле ЖК Ультра.
Об этом сообщает Харьков 1654 в Telegram.
Неофициально сообщается, что его убили выстрелом в голову.
В городе объявили план-сирена.
Полиция официально еще не комментировала стрельбу.
Ранее мы писали, что в столице в Голосеевском районе произошла стрельба. Один кум пришел в гости к другому, они распивали спиртные напитки. Почти в полночь между ними начался конфликт, закончившийся хаотичной стрельбой из травматического оружия.
Напомним, в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По факту стрельбы открыли уголовное производство.
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