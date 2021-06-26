В Харькове неадекват с кастрюлей на голове устроил погром в McDonald's (видео)

Мужчина не просто разгромил летнюю площадку, а еще и распылил в одной из машин газовый балончик

Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове, на улице Бекетова, мужчина с кастрюлей на голове разгромил McDonald's.

Видео погрома опубликовали в местном Telegram-канале "ХС.Харьков".

Инцидент произошел ночью 26 июня. Неадекват практически разнес летнюю площадку фастфуда. А перед этим он подошел к машине, которая стояла на McDrive и ждала свой заказ и запшикал автомобиль из газового баллончика.

Отметим, что все это хулиган делал с кастрюлей на голове. Его лицо на видео с места не видно.

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На место вызвали правоохранителей, которые задержали нарушителя.

Ранее мы сообщали, что в центре столицы полицейские задержали парня за хулиганство. Он бросил тарелку со взбитыми сливками полицейскому во время службы.

Напомним, ранее в Одессе в супермаркете на улице Академика Филатова мужчина катался по торговому залу супермаркета на тележке и ругал окружающих нецензурными словами. Он избил полицейского.