В Харькове неизвестный открыл стрельбу. Введена спецоперация

В результате инцидента мужчина получил ранение, его срочно госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу

Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове сегодня, 30 июня, на улице Родниковая произошла стрельба. Неизвестный несколько раз выстрелил в 31-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением в области шеи.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по городу введена в действие спецоперация "Сирена".

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №2.

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Сейчас проводится осмотр места происшествия и принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

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Местные СМИ пишут, что стрелял неизвестный в заместителя директора одного из охранных агентств Артема Мошенского.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина под наркотиками стрелял из окна многоэтажки.

Также напомним, не так давно в центре Николаева произошла стрельба. В результате инцидента двое мужчин получили ранения в грудь.

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