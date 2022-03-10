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В Харькове оккупанты снова обстреляли ядерный объект, вспыхнул пожар – видео

Татьяна Очеретяная
10 марта, 23:41
Бомбы российских военных попали в харьковский институт, где размещен исследовательский ядерный реактор – накануне активную зону загрузили свежим ядерным топливом

Оккупанты сбросили бомбы на Харьковский физико-технический институт / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты атаковали Харьковский физико-технический институт, где находится экспериментальный ядерный реактор. В результате начался пожар в соседнем общежитии. Сейчас обстрелы еще продолжаются.

Об этом сообщили в Госатомрегулировании.

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Отмечается, что в институте размещена ядерная установка "Источник нейтронов, основанный на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов". Сейчас его полностью обесточили.

В результате обстрелов поврежден фасад здания. После попадания снаряда начался пожар в соседнем общежитие.

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Отметим, что это уже второй обстрел ядерной установки – 6 марта ЯПУ "Источник нейтронов" уже подвергалась бомбардировке. До начала агрессии РФ установка была на этапе физического пуска, активная зона была загружена свежим ядерным топливом.

Ситуация в Харькове 10 марта

  • В Харькове задержан завербованный Россией шпион – за 40 тысяч гривен он продал координаты хлебзавода "Салтовский" и ФЭД (военный объект).
  • В Изюмском районе оккупанты обстреляли храм. "Чем она помешала русскому миру?", – задал риторический вопрос советник главы МВД Антон Геращенко.
  • За сутки российские оккупационные войска нанесли около 74 артиллерийских и минометных обстрелов, в том числе из реактивных систем залпового огня по районам Алексеевки, Пятихаток, Белогородского шоссе, Холодной Горы, Дергачева, Чугуева, Северной и Южной Салтовки, района станции метро "академика Барабашова" и центра города.