В Харькове отец похитил маленькую дочку и увез ее в "ЛНР". Требует от матери выкуп (видео)

Мужчина говорил, что ездил на заработки, в то время как помогал боевикам – сейчас он присылает фото малышки с оружием

Фото: коллаж "Сегодня"

Трехлетняя Софийка Жарченко из Харькова оказалась в плену у собственного отца – на оккупированной территории Луганской области. Он забрал ребенка в гости и похитил, а теперь требует за нее выкуп.

"Сегодня" узнавали, какие шансы освободить Софию.

Когда родители девочки поссорились, мужчина душил жену до потери сознания, а дочь ударилась головой, потому что отец ее толкнул.

"Он меня начал душить. Ребенок начал заступаться за меня – не бей маму. Он ее оттолкнул ногой. Как там она ударилась, что там было дальше – я не знаю. Я тогда была без сознания. Подходит ребенок, говорит: "Меня папа толкнул". Я снимаю ей шапку – у нее все в крови сзади было", – сказала мать Софии Кристина Мазур.

После этого они развелись и бывший муж на время притих: носил дочери подарки, уделял внимание. В один день он попросил съездить с малышкой к родителям, на оккупированную территорию. И обещанные Кристине две недели разлуки с Софией продолжаются десятый месяц.

Кристина выяснила: мужчина все время ей врал. Говорил, что ездил на заработки, в то время как помогал боевикам. Доказательства случайно нашла на затерянной ним флэшке. Так Алексей Жарченко оказался в базе "Миротворца".

Фото: коллаж "Сегодня"

Сейчас мужчина шантажирует бывшую жену фотографиями девочки с оружием. Требует за ребенка 10 тысяч долларов.

Сначала женщина даже думала одолжить и отдать деньги, но гарантий возврата Софии бывший муж не давал. Поэтому обращалась к его друзьям, родственникам, в полицию и чиновникам. И к волонтерам, чтобы придать огласке. Оказалось, история Кристины не единичная.

"Порядка пяти девушек обратилось с подобными ситуациями. У кого-то три года муж выкрал ребенка, она его не видит. (…) К сожалению, здесь есть правовой нюанс в том, что если в свидетельстве записаны оба родителя, то полиции действительно тяжело доказать", – отметил волонтер Андрей Диденко.

Однако готового механизма возврата ребенка с оккупированной территории в Украине нет, говорит адвокат харьковчанки. Но борьбу они не прекращают: задействуют дипломатов.

Мать с адвокатом уже подала обращение к Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины. Также решают вопрос о том, как наказать отца за вымогательство.

В июле в Харькове должен состояться суд, который решит, с кем по закону должна жить София. Адвокат не сомневается в приговоре. Но сложнее вернуть ребенка из оккупированной территории. Пока мать может общаться с дочерью только по телефону.

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