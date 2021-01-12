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В Харькове патрульные врезались в столб (фото)

12 января, 10:20

Мария Дмитренко

На месте ДТП образовалась пробка из трамваев

В Харькове на улице Гольдберговской в ночь на 12 января патрульные полицейские на служебной Toyota Prius врезались в столб и оборвали трамвайные провода.

Об этом сообщили в Telegram-канале Труха Харьков.

Из-за обрыва на линии утром, когда люди добираются на работу, образовался затор из трамваев.

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Сообщается, что Prius забрал эвакуатор.

Ранее мы сообщали, что в Харькове автомобиль полицейских попал в масштабное ДТП во время погони за легковушкой нарушителей. В результате аварии в больницу госпитализировали двух сотрудников Управления патрульной полиции.

Также напомним, в Одессе автомобиль патрульных попал в масштабное ДТП. Toyota Prius протаранил микроавтобус Renault Trafic службы доставки воды. По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали полицейские и водитель микроавтобуса.

Кроме того, в Черновцах авто патрульной полиции насмерть сбило пешехода. Правоохранители утверждают, что парень внезапно выбежал на проезжую часть. На момент ДТП экипаж осуществлял патрулирование улицы Русской.

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