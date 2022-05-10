В Харькове переименуют связанные с РФ улицы – список

Улицам в Харькове дадут другие названия / Фото: Коллаж: Сегодня

10 мая закончилось заседание Топонимической комиссии. В Харькове решили, что переименуют ряд улиц. К примеру, проспект Московский станет проспектом Героев Харькова.

Об этом сообщил спикер мэрии Юрий Сидоренко.

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По результатам работы комиссии депутатам горсовета на сессии 11 мая будет предложено переименовать 4 топонима:

проспект Московский – в проспект Героев Харькова,

район Московский – в район Салтовский,

шоссе Белгородское – в Харьковское шоссе,

спуск Белгородский – в улицу Героев Спасателей.

В Киеве переименуют 5 станций метро

В Киеве определили новые названия для 5 станций метро. Отбор предложений проводился до 1 мая. Всего в голосовании приняли участие 170 646 пользователей. Об этом сообщили в КГГА.

Голосование за новые названия проходило до 9 мая. Какие названия выбрали участники:

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для станции "Берестейская" – "Бучанская",

для станции "Площадь Льва Толстого" – "Василия Стуса",

для станции "Героев Днепра" – "Героев Украины",

для станции "Минская" – "Варшавская",

для станции "Дружбы народов" – "Ботаническая".

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