Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Харькова

В Харькове переименуют связанные с РФ улицы – список

Юлия Гаврилюк
10 мая, 14:10
В городе не будет Московского проспекта, Московского района, Белгородского шоссе и Белгородского спуска

Улицам в Харькове дадут другие названия / Фото: Коллаж: Сегодня

10 мая закончилось заседание Топонимической комиссии. В Харькове решили, что переименуют ряд улиц. К примеру, проспект Московский станет проспектом Героев Харькова.

Об этом сообщил спикер мэрии Юрий Сидоренко.

Реклама

По результатам работы комиссии депутатам горсовета на сессии 11 мая будет предложено переименовать 4 топонима:

  • проспект Московский – в проспект Героев Харькова,
  • район Московский – в район Салтовский,
  • шоссе Белгородское – в Харьковское шоссе,
  • спуск Белгородский – в улицу Героев Спасателей.

В Киеве переименуют 5 станций метро

В Киеве определили новые названия для 5 станций метро. Отбор предложений проводился до 1 мая. Всего в голосовании приняли участие 170 646 пользователей. Об этом сообщили в КГГА.

Голосование за новые названия проходило до 9 мая. Какие названия выбрали участники:

Реклама
  • для станции "Берестейская" – "Бучанская",
  • для станции "Площадь Льва Толстого" – "Василия Стуса",
  • для станции "Героев Днепра" – "Героев Украины",
  • для станции "Минская" – "Варшавская",
  • для станции "Дружбы народов" – "Ботаническая".

Читайте также: