В Харькове почти все районы остались без воды: список адресов

В Харькове отключили воду. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 4 декабря, в Харькове практически во всех районах города отключили водоснабжение. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал".

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Где нет воды?

Шевченковский район: ул. Римарская, 23-а до 20:00, пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк) до 20:00 5 декабря.

Индустриальный район: ул. Мира, 28 (п. №1, стояк) до 20:00.

Киевский район: ул. Рудыка, 3 (стояк) до 20:00.

Московский район: ул. Гарибальды, 3 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-я (п. №1) до 17:00; ул. Познанская, 2, ул. Чигирина, 3 к 20:00.

Новобаварский район: ул. Гагарина (Песочин), 7.

Основянский район: ул. Руставели, 4/20 к 20:00.

Слободской район: пр. Московский, 96 (п. №5, стояк) до 20:00 5 декабря.

Холодногорский район: ул. Золочевская, 25 (стояк), ул. Славянская, 4 (стояк) до 20:00.

В Харькове отключили воду. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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