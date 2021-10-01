В Харькове под больницей очередь из "скорых" с COVID-пациентами – за день заполнили половину мест (фото)

В Харькове образовалась очередь из "скорых" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове возле областного диспансера радиационной защиты выстроилась целая очередь из авто скорой помощи с больными ковидом. Практически всем пациентам нужна кислородная поддержка.

Об этом сообщает "Суспильне".

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Всего в чернобыльской больнице предусмотрено 170 мест для COVID-пациентов. Только за половину дня туда привезли 70 пациентов. Медики говорят, что если больных будут привозить такими же темпами, то к следующему утру больница будет заполнена.

Фото Наталии Поповой, Facebook

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"Я не успеваю подняться даже к себе в реанимацию. Я нахожусь внизу, хоть как-то курирую, распределяю пациентов, так как полный хаос, неразбериха, "скорые" одна за другой везут и невозможно как-то определить, куда пациента: в реанимацию или нет ... Как на войне", - говорит заведующий реанимации Станислав Риболовлев.

Директор диспансера Ирина Пирогова уточнила, что практически все пациенты тяжелые, всем нужен кислород. Пять человек лежат в реанимации.

Нагрузка на больницы

Вместе с ростом заболеваемости растет и количество госпитализаций. В четырех городах – Харькове, Одессе, Днепре и Ивано-Франковске – местные власти уже заявляли о тревожной ситуации в больницах.

Так, в Ивано-Франковске готовятся открывать дополнительные отделения для пациентов с ковидом. Пока заполненность больниц – 70%, но наплыв пациентов стремительно растет.

Тем временем в одесских в опорных больницах еще неделю назад закончились места в реанимации для больных COVID-19. В городе и области всего 4 ковидных стационара. По словам медиков, за сентябрь уровень госпитализации в Одесской области вырос в 4 раза.

В Днепре в больнице Мечникова реанимация сейчас заполнена тяжелыми пациентами с коронавирусом. В медучреждении уже перекрыли работу старого корпуса – там будут принимать только пациентов с ковидом.

При этом в Ивано-Франковске и Днепре подчеркивали, что практически все тяжелые больные, которые поступали в больницу, – противники вакцинации или же те, кто просто еще не получил прививку.