В Харькове полиция будет добиваться заключения "Мистера Хама". Чем блогер объясняет свой поступок

35-летний Денис Галагуря пока проходит как свидетель, но правоохранители не собираются оставлять дело

Денис Галагуря "Мистер Хам" из Харькова

Три года за решеткой для "Мистера Хама". Столько светит харьковском блогеру за неуважение к полицейским. 35-летний ютубер известен тем, что нецензурно ругается на патрульных и снимает это на видео. Новости "Сегодня" разыскали того самого хама.

Наглость, оскорбления и грубая брань – такое общение харьковчанина с патрульными сегодня едва ли не во всех соцсетях города.

Блогер Денис Галагуря имеет канал в ютубе с почти сотней тысяч подписчиков. Он говорит, в соцсети выложил обрезанное видео. Мол, его экспрессивную реакцию спровоцировали сами патрульные.

"И перешли со мной на ты. Общаться на ты, что для меня неприемлемо. Поэтому я начал выражать свое общественное мнение, грубо говоря, в такой форме", – объясняет поведение блогер.

35-летний харьковчанин не скрывает: имеет штрафы за нарушение правил дорожного движения и часто грубит полицейским.

"Я не говорю, что я там святой и не нарушаю. Но за грань уголовной ответственности я никогда не переходил. Я образованный, я в этом все понимал. И высказывал свою точку зрения в том русле, в котором считал нужным. И ни в коем случае ни в чем не угрожал сотрудникам", – отмечает Денис.

Накануне машину Дениса снова остановили. И уже не патрульные, а спецназовцы. Изъяли авто и два мобильных телефона. Производство начали по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

"Как руководитель Главного управления Нацполиции в Харьковской области, не собираюсь терпеть такое отношение к нашим полицейским. Во-первых, это нарушение действующего законодательства. Во-вторых, с презрением отношусь к тем, кто хочет подняться, унижая других", – отмечает начальник управления полиции Харьковской области Андрей Рубель.

Максимальная санкция статьи – три года за решеткой. Но пока блогеру не огласили подозрения, он по делу свидетель. В МВД заявляют, не позволят оскорблять полицейских: доведут дело до судебного приговора.