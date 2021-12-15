В Харькове посреди дороги забил фонтан: город в большой пробке (видео)

В Харькове пробки из-за большого фонтана на дороге. Фото: коллаж "Сегодня"
В среду, 15 декабря, в Харькове на Пушкинской прямо посреди дороги забил фонтан. Со стока течет большое количество воды, и в результате образовалась огромная пробка.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Солнцеликий Харьков".
В Харькове образовалась большая пробка
Как стало известно, в Харькове в час пик посреди дороги забил фонтан воды. Поэтому на Пушкинской образовалась огромная пробка.
"Тем временем в час пик на Пушкинской льют новый каток. Пробки просто п**дец. Снимал на мокрые ноги", – говорит очевидец.
Где пробка в Харькове?
Подобный случай в Харькове
В Харькове на Салтовском шоссе из лопнувшей трубы водопровода бьет двухметровый фонтан воды. По этой причине остановилось движение трамваев, а более 400 домов остались без водоснабжения.
Утром в среду, 1 декабря, из-за двухметрового фонтана из-под земли образовалась пробка на ул. Тракторостроителей. Вода не переставала заливать проезжую часть дороги.
Как оказалось, лопнувшей трубе более 30 лет. Причиной аварии мог стать перепад температуры или долгий срок эксплуатации.