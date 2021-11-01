В Харькове продлили осенние каникулы: сколько еще будут отдыхать школьники

В Украине школьники идут на каникулы. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове, как и в Одессе, осенние каникулы продлили еще на неделю, то есть, до 7 ноября. Такое решение приняли из-за ситуации с коронавирусом в регионе.
Об этом сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, написали на сайте горсовета.
Отметим, что в этом году школьные каникулы в Харькове и так начались на неделю раньше, 18 октября, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Карантин в Харькове
С 10 октября Харьков и Харьковская область перешли в оранжевую зону карантина. В частности, запрещается:
- прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест;
- пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.
Местные власти говорят, что ситуация в городе контролируема. За 31 октября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 1227 новых случаев заболевания COVID-19.