В Харькове продолжаются обстрелы: есть погибшие и раненые

Из-за обстрелов есть более 20 травмированных / Коллаж "Сегодня"
В Харькове из-за российского вторженияесть не менее 10 погибших, а также более 20 травмированных человек.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Спасатели и волонтеры достали из-под завалов около 10 человек. Продолжаются работы по расчистке завалов. Разрушена полностью лестничная клетка и частично коридоры на всех этажах", – говорится в сообщении.
В Харькове из-под завалов достают раненых после вражеского обстрела
Шестерых погибших достали из-под завалов в Харьковской ОГА, раненых не менее семи. Об этом заявил заместитель начальника ГУ ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник в Telegram. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор.
В Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население.
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