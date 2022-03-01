В Харькове продолжаются обстрелы: есть погибшие и раненые

Из-за обстрелов есть более 20 травмированных / Коллаж "Сегодня"

В Харькове из-за российского вторженияесть не менее 10 погибших, а также более 20 травмированных человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"Спасатели и волонтеры достали из-под завалов около 10 человек. Продолжаются работы по расчистке завалов. Разрушена полностью лестничная клетка и частично коридоры на всех этажах", – говорится в сообщении.

В Харькове из-под завалов достают раненых после вражеского обстрела

Шестерых погибших достали из-под завалов в Харьковской ОГА, раненых не менее семи. Об этом заявил заместитель начальника ГУ ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник в Telegram. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор.

В Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население.

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