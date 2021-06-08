В Харькове прогремел взрыв на улице, есть раненые (фото, видео)

Одному из пострадавших грозит ампутация, подозреваемый в подрыве гранаты уже задержан

Взрыв гранаты в Харькове. Фото: "Харьков 1654"

В Харькове прогремел взрыв на проспекте Гагарина, в результате которого трое человек получили осколочные ранения.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Telegram.

По предварительным данным, неизвестные подорвали на улице гранату, медики оказывают помощь пострадавшим прямо на месте.

Взрыв гранаты в Харькове / Фото: Суспільне

Правоохранители уточнили, что информация о происшествии на проспекте Гагарина поступила в отдел полиции Харьковского райуправления во вторник в 21:53 от прохожего.

Подозреваемого задержали и сейчас с ним работают полицейские и выясняют обстоятельства произошедшего.

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Взрыв гранаты в Харькове / Фото: Суспільне

В то же время местный телеграм канал "Харьков 1654" сообщил, что одному из раненых из-за осколочного ранения грозит ампутация ноги.

Кроме того, в момент взрыва рядом находился ребенок, который от испуга побежал во дворы, и сейчас его ищут.

Как сообщает "Суспільне", взрыв произошел на тротуаре возле киосков во дворах на проспекте Гагарина. На месте происшествия в наручниках окровавленный человек, которого опрашивают полицейские.

Взрывом также поврежден припаркованный легковой автомобиль.

Напомним, в Киеве 31 мая произошел взрыв в доме на улице Зоологической в Шевченковском районе. В результате пострадал мужчина.