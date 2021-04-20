В Харькове произошло тройное ДТП: есть погибший (фото с места аварии)

Смертельная авария в центре Харькова – там на оживленной дороге столкнулись две легковушки и грузовик

В Харькове столкнулись две легковушки и грузовик. На месте происшествия погиб 27-летний водитель Daewoo Lanos.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла в Киевском районе 19 апреля около 21:10.

В районе дома № 235 на улице Шевченко автомобиль Daewoo Lanos двигался со стороны улицы Героев Труда в сторону улицы Веснина. Во время движения он столкнулся с автомобилем "Газель" под управлением 35-летнего жителя Харькова, который двигался в попутном направлении впереди и притормаживал перед светофором.

В результате столкновения произошло опрокидывание легковушки. Автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся со стоящим перед светофором автомобилем Toyota Corolla.

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Врачи оказали медицинскую помощь водителю и пассажиру "ГАЗ-31021", а также водителю Toyota Corolla. Они получили незначительные травмы и отказались от госпитализации. А водителя Daewoo Lanos спасти не удалось, он скончался на месте аварии.

Следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Ранее мы сообщали, что в Одессе столкнулись три автомобиля. У грузовика на ходу откинулась кабина, она повредила капот другого авто.

Также напомним, в Днепре пьяный водитель сбил женщину и сбежал с места аварии.