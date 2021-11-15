В Харькове прокуроры потребовали новый залог для виновника резонансного ДТП

Резонансное ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

Прокуроры обжаловали залог для водителя, сбившего детей в Харькове. Они потребовали увеличить сумму до 10 млн гривен.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает "РБК-Украина".

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Новые детали

Как стало известно, прокуроры Харьковской областной прокураторы подали апелляционную жалобу в Харьковский апелляционный суд с требованием про увеличение суммы залога до 10 млн гривен.

В прокураторе отметили, что сумма залога в 340 000 гривен не соответствует обстоятельствам происшествия.

"Водитель на момент совершения ДТП находился в состоянии наркотического опьянения; водитель двигался на дорогом автомобиле; водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке; водитель не имеет постоянных социальных связей и официального трудоустройства", – подчеркнул Чубенко.

Он добавил: исходя из того, что мужчина на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке, не может быть никакой речи о повторном назначении испытательного срока в приговоре по ДТП.

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Подробности ДТП

Внедорожник сбил двоих подростков прямо на пешеходном переходе. Судя по видеозаписи регистратора, водитель даже не пытался затормозить и протащил одного из пострадавших через весь перекресток. В результате аварии травмы получили 13-летние мальчик и девочка.

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Водитель был под наркотиками

По результатам экспертизы, водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения — под влиянием метадона.

Поскольку нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения, изменена квалификация по ч.2 ст.286 УКУ на ч.2 ст. 286-1 УКУ. Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Сейчас готовится уведомление о подозрении по ч.2 ст. 286-1 УКУ, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения.

Что известно о состоянии пострадавших?

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины крушения Виктор Забашта рассказал, что подростки получили ушибы, их травмы не угрожают жизни.

Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице.

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