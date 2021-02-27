В Харькове прошла акция в поддержку активиста Стерненко (фото, видео)

В акции приняли участие около 200 человек

В Харькове сегодня, 27 февраля, прошла акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.

Как передает корреспондент "Сегодня" Ирина Антонюк, митингующие прошлись колонной от площади Конституции по Сумской к зданию областного управления полиции на ул. Жен-Мироносиц, скандируя "Стерненко – волю".

В акции приняли участие около 200 человек.

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Видео: Ирина Антонюк, "Сегодня"

Видео: Ирина Антонюк, "Сегодня"

Акция протеста прошла и возле Офиса президента в Киеве. Утром полиция усилила меры безопасности в центре Киева, однако обещают, что кордонов сегодня ставить не будут и не станут препятствовать мирному протесту.

Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский суд Одессы приговорил украинского активиста Сергея Стерненко к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.

После вынесения приговора произошли стычки соратников осужденного с полицией. Протестующие блокировали выходы из суда, чтобы не дать увезти Стерненко в СИЗО, жгли шины и применили взрывпакеты.