В Харькове пытались взорвать активиста (фото, видео)

В Харькове на ул. Владислава Зубенко, 52 взорвали гранату во дворе дома.

Как сообщают местные Telegram-каналы, это было покушение на жизнь активиста "Мы Харьковчане" Алексея Поликашова.

Со слов его брата, они шли вдвоем домой, как вдруг неизвестный сзади подбежал, нанес ему удар по голове и кинул гранату. Брат успел гранату оттолкнуть ногой, после чего погремел взрыв.

На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь.

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На данный момент они оба находятся в больнице. В городе объявлен план "Перехват".

Ранее мы сообщали, что в Одессе авто антикоррупционера забросали гранатами. Пострадавший расценивает случившееся как покушение. Во время детального осмотра места происшествия копы обнаружили две воронки, образовавшиеся в результате взрывов гранат РГД-5.

Также напомним, в Одессестреляли в местного общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика.