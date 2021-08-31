В Харькове породистых щенков выбросили с 4 этажа. Как накажут живодеров (видео)

Из балкона выбросили щенков. Коллаж "Сегодня"
В Харькове пятерых щенков породы шпиц выбросили с балкона четвертого этажа, все они погибли. Полиция уже нашла владельцев и начала проверку.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Харькова.
Трагедия случилась на улице Полтавский Шлях в обед 30 августа. К правоохранителям обратилась прохожая и заявила, что неизвестные выбросили животных с балкона.
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Следователи установили хозяев животных и допросили свидетелей. Данные внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "жестокое обращение с животными". Виновным грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
В Сети местные жители пишут, что в квартире, откуда выбросили щенков, проживала семья иностранцев с ребенком, возможно, это сделал ребенок. Также отмечают, что владельцы разводили собак и продавали, на балконе осталась взрослая мать погибших, она искала щенков.
Наказание за жестокое обращение с животными
За жестокое обращение с животным законом предусмотрена криминальная или административная ответственность.
- Административная - издевательства, причинившие животному физическую боль, но не привели к телесным повреждениям или гибели; оставление животных на произвол судьбы, нарушение правил содержания.
Наказание - штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного, если его пребывание у владельца опасно для жизни или здоровья.
- Криминальная - умышленное жестокое обращение, что привело к увечью или гибели животного; натравливание животных друг на друга; призывы к жестокому обращению с животными.
Наказание:
- штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
- Те же действия, совершенные в присутствии ребенка, – ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или от 3 до 5 лет лишения свободы.
- Действия, совершенные с особой жестокостью или в присутствии ребенка, или с двумя и более животными, или повторно, или группой лиц – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Напомним, ранее в Житомире местный житель выбросил щенка с третьего этажа. Животное пытались спасти ветеринары, но оно погибло.
Кроме того, в Черновцах парень стрелял по бездомным собакам из оружия.